Экс-замглавы Спецстроя получил восемь лет колонии и штраф на десять миллионов

Он был признан виновным в мошенничестве и взяточничестве. Свой срок он будет отбывать в колонии строгого режима.

Бывший первый заместитель главы Спецстроя Александр Загорулько осуждён на восемь лет строгого режима. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Щербинского суда Москвы.

— Ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн рублей, — говорится в сообщении.

Загорулько был признан виновным в мошенничестве и взяточничестве. Также на протяжении пяти лет ему будет запрещено занимать должности на государственной службе и в органах самоуправления, которые связаны с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными полномочиями.

Напомним, в июле 2018 года к пяти годам колонии был приговорён другой заместитель главы Спецстроя — Александр Буряков.