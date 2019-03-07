Большинство россиянок предпочитают работать под начальством мужчин

Почти половина опрошенных также уверены, что девушкам сложнее добиться успехов в карьере.

Больше половины российских женщин (54%) хотят, чтобы их начальником был мужчина. И только 8% респондентов предпочитают работать под руководством представительниц прекрасного пола. Такие результаты показало исследование, проведённое сервисом для поиска работы и подбора персонала Rabota.ru.

Среди мужского населения также отдаётся предпочтение начальникам-мужчинам: 28% хотят работать под руководством сильного пола и лишь 21% — под руководством женщин. Кроме того, для 51% мужчин и для 38% женщин неважно, какого пола их начальник.

Также 41% всех опрошенных отметили, что женщинам, в отличие от мужчин, сложнее добиться успеха в профессиональной сфере. Однако почти половина ответила, что пол не играет никакого значения в построении карьеры.

Опрос проводился среди населения старше 18 лет. В исследовании участвовали 1200 человек: 494 мужчины и 706 женщин.