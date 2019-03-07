Путин обсудил с Совбезом РФ разведдеятельность других стран у границ России

Также глава государства обсудил ситуацию в Сирии, в частности обстановку в лагере беженцев "Эр-Рукбан".

Президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого обсудил деятельность иностранных разведывательных служб у границы нашей страны. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Кроме того, российский лидер обсудил ситуацию в сирийском лагере беженцев "Эр-Рукбан".

Напомним, ранее межведомственные координационные штабы России и Сирии обвинили США в срыве операции по спасению беженцев из лагеря "Эр-Рукбан".