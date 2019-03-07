Госдума приняла закон о недопустимости оскорбления госсимволов

Депутаты Госдумы в третьем окончательном чтении приняли законопроект о недопустимости оскорбления государственных символов. Авторами документа стали глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат ГД Дмитрий Вяткин. Позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев.

Документ определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, проявляет явное неуважение к официальным госсимволам, Конституции нашей страны.

Законопроект будет рассмотрен Совфедом 13 марта.