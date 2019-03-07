В аэропорту Сиднея задержали двух мужчин с рюкзаками метамфетамина

Подозрительные сумки прилетели в страну из Канады, после чего сотрудник аэропорта попытался переправить их из международного терминала во внутриавстралийский.

В международном аэропорту Сиднея полицейские задержали двух австралийцев с двумя рюкзаками метамфетамина. Об этом сообщает The Daily Mail. Издание также опубликовало видео задержания.

На кадрах видно, как в больших туристических рюкзаках обнаруживают пакеты с подозрительным веществом белого цвета.

Отмечается, что всего было найдено 38 килограммов запрещённого вещества. В страну рюкзаки прилетели из Канады, после чего сотрудник аэропорта, воспользовавшись служебным положением, попытался переправить их из международного терминала во внутриавстралийский.

Также был задержан 26-летний мужчина, который пытался покинуть здание терминала вместе с подозрительным багажом. Сейчас преступникам грозит пожизненное заключение за ввоз и хранение запрещённых веществ и за участие в деятельности преступной группировки.