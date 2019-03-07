Активисту из Днепра сожгли машину после неудобного вопроса Порошенко

Житель города спросил действующего президента Украины о том, почему в Днепре процветает открытая наркоторговля.

Жителю Днепра и активисту общественной организации "Потон" Якову Днепровскому сожгли машину после его вопроса президенту Украины Петру Порошенко, когда тот встречался с избирателями. Об этом Днепровский рассказал в беседе с изданием "Страна".

Активист во время встречи с лидером Незалежной решил задать вопрос об открытой торговле наркотиками в родном городе. Неожиданно рядом с ним появилась девушка, которая хотела задать вопрос про блог Анатолия Шария. Днепровский решил заступиться за неё, после чего его насильно вывели из зала.

Когда Днепровский вступился за девушку, его схватили и вывели из толпы.

— Человек 15–20 спортивных ребят побежали в нашу сторону. Одного нашего активиста, который снимал происходящее в прямом эфире, ударили так, что он потерял сознание и сломал челюсть, — сказал Днепровский.

Он рассказал, что пострадавшего взяли под руки и понесли к ближайшей скорой помощи. Но медики им сказали, что они обслуживают только гостей Петра Порошенко.

По словам Днепровского, далее за ним следили несколько человек, один из которых сфотографировал номерные знаки его авто. Уже через несколько часов его машина полыхала.

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