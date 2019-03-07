Отметим в пробке. Москвичам предрекли затруднения на дорогах перед 8 Марта

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует сегодня воздержаться от поездок на личном транспорте хотя бы до 20 часов вечера.

В четверг, 7 марта, движение в столичном регионе будет особенно осложнено в преддверии длинных выходных. Многие рванут за город, поэтому затруднения прогнозируются на вылетных магистралях по направлению в область.

#ЦОДДпредупреждал - к цветочным рынкам сейчас сложно подъехать на машине, и в целом в Москве движение плотное.Так, например, возле Рижского рынка.Поезжайте туда (да и везде) лучше на метро - букеты не завянут в пробках и красоты под землёй добавите.С вождением подождите до 20:00 pic.twitter.com/2cIH60CMzj — ЦОДД (@gucodd) 7 марта 2019 г.

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте хотя бы до 20 часов вечера, поскольку в связи с коротким рабочим днём вечерний час пик будет смещён. Да и в дневное время лучше воспользоваться городским транспортом.

— Последние дни мы видим скопление транспорта вблизи крупных цветочных рынков, таких как Киевский, Рижский. Кроме того, в целом увеличилось количество поездок на машине — люди ездят, дарят подарки, — комментируют в пресс-службе ЦОДД.