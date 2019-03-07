Киев решил ввести санкции против иностранных наблюдателей за выборы в Крыму

В список попали представители 13 стран, участвовавшие на территории Крыма в выборах президента РФ как иностранные наблюдатели.

Правительство Украины составило санкционный список из числа иностранных наблюдателей, которые участвовали в выборах президента РФ на территории Крыма.

— Мы подготовили санкционный список, куда попали граждане 13 стран, которые были наблюдателями на выборах президента РФ в Крыму, — написал в своём твиттер-аккаунте министр по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещённых лиц Украины Вадим Черныш.

Он добавил, что это решение было принято с целью противодействия "легитимизации государства-оккупанта" на полуострове. При этом точное число людей, подпавших под санкции, Черныш не называет.

Выборы президента России проходили 18 марта 2018 года. В Крыму явка составила около 71% — более 92% из них проголосовали за Владимира Путина. В Севастополе при явке в районе 71,5% за Путина проголосовало более 91% избирателей. Власти Украины, не признающие итоги референдума о воссоединении полуострова с Россией, считают итоги выборов на этой территории "фальсификацией".