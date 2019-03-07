Продажи автомобилей в России упали впервые за два года

Любопытно, но, несмотря на падение реализации массового сегмента, продажи премиальных автомобилей выросли на 14,3%.

Продажи автомобилей в России за февраль 2019 года снизились на 3,6% в сравнении с аналогичными показателями прошлого года. Отрицательная динамика зафиксирована впервые за два года. Данные по рынку публикует портал "Автостат".

Второй месяц подряд фиксируется снижение продаж автомобилей массового сегмента. В феврале они упали на 4,8% при общем показателе в 112 135 машин.

Из 25 марок рост продаж сумели показать лишь 11, самый большой среди которых — у Geely (+367,3%).

Любопытно, но на этом фоне растут продажи автомобилей премиального сегмента. В феврале показатель вырос на 14,3%. Здесь лидером роста стала корейская марка Genesis, продажи машин которой выросли почти в три раза (+272,7%).