Физики узнали, как "заглянуть" в чёрную дыру

Американо-канадская группа физиков под руководством сотрудников Объединённого квантового института при Мэрилендском университете нашла способ, как можно "заглянуть" в чёрную дыру. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Изучая процесс квантового перемешивания — рассредоточения информации по сложной квантовой системе в результате взаимодействия её частей, — учёные предложили новый метод проверки корректности измерения этого перемешивания. Для этого использовались кубиты — холодные ионы в оптических ловушках, — которые запутывались между собой, имея точку входа квантовой информации и "мишень", на которую должна быть телепортирована информация.

Если данные из "входа" попадают на "мишень", значит, информация прошла по всем элементам системы. В теории результаты эксперимента смогут помочь в восстановлении информации, попавшей в чёрную дыру с помощью наблюдения квантовых корреляций в излучении Хокинга. "Входом" будет служить информация, попавшая в чёрную дыру, а "мишенью" — излучение Хокинга.

Несмотря на то что данный эксперимент имел под собой ряд упрощений, его результаты положительные: если забросить запутанный кубит в чёрную дыру, можно будет получить информацию из-под горизонта событий, таким образом заглянув в чёрную дыру.