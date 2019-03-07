В Балашихе четверо детей выживают в квартире с 20 животными — видео

Владелица кошек и собак — Надежда Мальцева. Животных она подбирает на улице, некоторых ей подбрасывают местные.

Четверо детей выживают в квартире с более 20 животными в подмосковной Балашихе. Соседи жалуются, что собаки бегают по двору и бросаются на людей. Некоторые жильцы подъезда дома не выходят на улицу без электрошокера.

— Они по улице бегают эти все собаки. Кидаются на чужих детей, людей. У меня в кармане постоянно этот шокер, — говорит соседка Инга Шуткина.

Владелица животных — Надежда Мальцева. Собак и кошек она подбирает на улице, некоторых ей подбрасывают местные. В настоящее время у неё насчитывается более 20 питомцев.

Кроме того, у женщины четверо детей. По некоторым данным Лайфа, двое из них уже учатся в колледже, остальные ходят в школу, делают уроки, однако электричества в квартире нет — и, как они выполняют домашнее задание в темноте, остаётся вопросом.

— Грязь, вонь. Как живут там дети, я не представляю, — отметил сосед Вячеслав Скидченко.

При этом в том, что дети ходят в учебное заведение, усомнились соседи Мальцевой. По их словам, преподаватели приходили к ним и интересовались отсутствием детей на уроках.

Соседи настаивают на том, чтобы семья съехала.