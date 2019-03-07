Бьёт и снимает на камеру. Истории женщин о домашнем насилии в проекте "Изнанка"

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Бьёт и снимает на камеру. Истории женщин о домашнем насилии в проекте "Изнанка"

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Ежегодно в России около 14 тысяч женщин погибают от домашнего насилия. Лайф рассказывает пронзительные истории трёх героинь, которых били, душили и истязали собственные мужья. Наталья, Юлия и Валерия рассказали, как смогли вернуться к нормальной жизни и снова стать счастливыми.

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