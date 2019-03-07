Мэр Риги Нил Ушаков может лишиться своего поста уже через три недели

В течение трёх ближайших недель Министерство охраны среды и регионального развития Латвии завершит проверку законности действий рижского градоначальника Нила Ушакова. В случае выявления нарушений он может лишиться своего поста.
— Если юридическая проверка покажет, что председатель думы значимо, существенно нарушил закон и это вызвало существенные последствия, я не буду медлить и приму решение в соответствии с законом об отстранении Ушакова, — пояснил в интервью телеканалу LNT министр охраны среды и регионального развития страны Юрис Пуце.
Как уточнил глава ведомства, проверка проводится политически нейтральными экспертами.
Отметим, в конце января Министерство охраны среды и регионального развития Латвии инициировало проверку деятельности Рижской думы в связи с подозрением в коррупции при осуществлении закупок в муниципальном транспортном предприятии Rīgas satiksme. В личном кабинете мэра Риги и в его доме прошли обыски, однако оснований для задержания Нила Ушакова не было. Тем не менее местные националисты потребовали отставки рижского градоначальника. Позднее Нил Ушаков заявил, что против него "объявлена война".
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