Мэр Риги Нил Ушаков может лишиться своего поста уже через три недели

Окончательное решение о дальнейшей работе главы латвийской столицы будет принято по результатам антикоррупционной проверки.

В течение трёх ближайших недель Министерство охраны среды и регионального развития Латвии завершит проверку законности действий рижского градоначальника Нила Ушакова. В случае выявления нарушений он может лишиться своего поста.

— Если юридическая проверка покажет, что председатель думы значимо, существенно нарушил закон и это вызвало существенные последствия, я не буду медлить и приму решение в соответствии с законом об отстранении Ушакова, — пояснил в интервью телеканалу LNT министр охраны среды и регионального развития страны Юрис Пуце.

Как уточнил глава ведомства, проверка проводится политически нейтральными экспертами.

Отметим, в конце января Министерство охраны среды и регионального развития Латвии инициировало проверку деятельности Рижской думы в связи с подозрением в коррупции при осуществлении закупок в муниципальном транспортном предприятии Rīgas satiksme. В личном кабинете мэра Риги и в его доме прошли обыски, однако оснований для задержания Нила Ушакова не было. Тем не менее местные националисты потребовали отставки рижского градоначальника. Позднее Нил Ушаков заявил, что против него "объявлена война".