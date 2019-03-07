Число отравившихся в дагестанском детсаду возросло до 24 человек

Число госпитализированных после массового отравления в детском саду в Дагестане возросло до 24 человек, из которых 22 — дети. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Министерства здравоохранения.
— В Магарамкентскую центральную районную больницу с признаками пищевой токсикоинфекции госпитализированы 22 ребёнка и двое воспитателей детского садика села Совесткое Магарамкентского района, — говорится в сообщении.
Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, тяжёлых случаев нет. Как пишет РИА "Новости", в больницу также попали двое взрослых. Медики в полной мере оказывают помощь пациентам.
Ранее сообщалось о 14 пострадавших от отравления. Специалисты исследуют санитарно-гигиеническое состояние столовой детского сада.
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