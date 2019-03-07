Число отравившихся в дагестанском детсаду возросло до 24 человек

В региональном Минздраве рассказали, что состояние пострадавших оценивается как среднее.

Число госпитализированных после массового отравления в детском саду в Дагестане возросло до 24 человек, из которых 22 — дети. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Министерства здравоохранения.

— В Магарамкентскую центральную районную больницу с признаками пищевой токсикоинфекции госпитализированы 22 ребёнка и двое воспитателей детского садика села Совесткое Магарамкентского района, — говорится в сообщении.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, тяжёлых случаев нет. Как пишет РИА "Новости", в больницу также попали двое взрослых. Медики в полной мере оказывают помощь пациентам.

Ранее сообщалось о 14 пострадавших от отравления. Специалисты исследуют санитарно-гигиеническое состояние столовой детского сада.