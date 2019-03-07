"Сам из этих самых родом". Шнуров в стихах ответил депутату на слова о тунеядцах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в своём инстаграм-аккаунте в стихах ответил на слова депутата Волгоградской областной думы Руслана Набиева о "тунеядцах и алкашах".
Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,
Потому как сам из этих самых родом
Сергей Шнуров
Музыкант в свойственной ему манере отметил, что чиновник, судя по всему, "не помнит жизни".
Как писал ранее Лайф, волгоградский депутат Гасан Набиев на внеочередном заседании областной думы назвал тунеядцами и алкашами тех, у кого пенсия 8000 рублей. В дальнейшем стало известно, что высказывания депутата будут рассмотрены на ближайшем заседании комиссии партии "Единая Россия" по этике. При этом доход чиновника в 2016–2017 годах составил около 70 миллионов рублей.
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