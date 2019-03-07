Красота и стиль в подземке. В столичном метро пройдёт показ мод в канун 8 Марта

Центральной площадкой станет станция "Площадь Революции", где 7 марта также будут выступать танцоры и музыканты.

В преддверии Международного женского дня в столичном метрополитене пройдут показ мод и консультации стилистов. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

— Наша задача — радовать каждого пассажира, поэтому в этом году в праздничной программе — мероприятия для любой аудитории: от познавательных, отсылающих к истории праздника, до развлекательных. У нас будут выступать танцоры и музыканты, — отметила замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Мероприятия пройдут 7 марта. Центральной площадкой станет станция "Площадь Революции", где пройдёт показ мод, будут организованы бьюти-зона, танцевальная площадка, а также выступления актёров, которые расскажут пассажирам о возникновении праздника. Бьюти-зоны также будут организованы на станциях "Комсомольская" Кольцевой линии, "Киевская" синей ветки, "Курская", "Парк Культуры" и "Пушкинская".

В вестибюлях станций "Площадь Революции" и "Пушкинская" на специальных экранах будут транслировать поздравления российских эстрадных исполнителей и артистов. Кроме того, на станции "Курская" состоится выступление оркестра ГУ МЧС по Москве. В Центре профориентации метрополитена на "Выставочной" пройдёт тематическая лекция "Женщины метро", после которой на самой станции выступят Академический хор Московского метрополитена совместно с музыкантами проекта "Музыка в метро".