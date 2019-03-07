В Госдуме ответили на призыв Украины "исправить" карты Google с Крымом

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В Госдуме ответили на призыв Украины "исправить" карты Google с Крымом

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Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

В нижней палате парламента отмечают, что сервис выдаёт объективную информацию о ситуации в мире.

Призыв украинского посла в США к Google с просьбой "исправить" карты с обозначением Крыма связан с нежеланием граждан Незалежной быть реалистами. Об этом в беседе с RT заявил депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

— Google как солидная корпорация, что называется, идёт в ногу со временем и поэтому не хочет обманывать пользователя в том, что касается современных границ России и Украины, — отметил Бальбек.

Он также выразил мнение, что сервис выдаёт объективную информацию о ситуации в мире, а не пытается выражать мнение Вашингтона.

Напомним, ранее украинский посол в Соединённых Штатах Валерий Чалый обратился к руководству Google с просьбой "исправить" карты сервиса, на которых Крым изображён в составе РФ.

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