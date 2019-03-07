На фестивале "Крымская весна" москвичей научат вязать морские узлы и варить уху

Мероприятия пройдут на 13 площадках столицы, которые разместятся в центре и округах.

Гостей фестиваля "Крымская весна" в Москве, который пройдёт с 16 по 18 марта, научат готовить уху из черноморской рыбы и завязывать морские узлы. Об этом сообщает пресс-служба оргкомитета серии мероприятий "Московские сезоны".

— В кулинарной школе "Вкус Крыма" дети будут варить уху из черноморской рыбы, печь знаменитые крымские пироги кубете ... готовить салаты и соте из крымских овощей. В школе "Два капитана" научат завязывать морские узлы, рисовать пейзажи, — говорится в сообщении.

Мероприятия пройдут на 13 площадках столицы — они разместятся в центре и округах, в том числе в парке Горького, парках "Зарядье" и "Сокольники".

В оргкомитете также рассказали, что в торговых шале можно будет приобрести продукты из Крыма: рыбу, морепродукты, чай, мёд и сладости. В ресторанах можно будет попробовать жареную барабульку и ставриду, плов из баранины, крымские чебуреки янтык и сарму.

На Манежной площади покажут спектакль "Крымское путешествие" о том, как в XIX веке полуостров посетил русский историк-этнограф Василий Кондараки.

Ранее Лайф рассказывал о том, что на фестивале "Московская Масленица", который начался 1 марта и пройдёт до 10 марта, будут организованы более 200 фуд-шоу.