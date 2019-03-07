На Украине подали в суд на Порошенко

Кандидат в президенты Незалежной Анатолий Гриценко обвинил действующего главу государства в нарушении избирательного законодательства.

Сразу три иска в отношении президента Украины Петра Порошенко были поданы в суд кандидатом на пост нового главы Незалежной, лидером "Гражданской позиции" Анатолием Гриценко. Об этом сообщил представитель истца в Центральной избирательной комиссии Украины Руслан Чернолуцкий. По мнению Гриценко, недавние поездки Порошенко в Одесскую и Донецкую области являются частью предвыборной кампании украинского лидера, хотя заявлялись как рабочие.

— Мы считаем, что это является нарушением избирательного законодательства, — цитирует Руслана Чернолуцкого украинское издание "The Бабель".

Как уточнил Чернолуцкий, в одном из исков Гриценко намерен через суд заставить Порошенко оплатить его предвыборную агитацию. Речь идёт о снятых фоторепортажах и видеозаписи во время визита президента Украины в Одесскую и Донецкую области в начале марта.

Напомним, как сообщал Лайф, это уже не первое обвинение в адрес Порошенко в использовании служебного положения при ведении своей предвыборной кампании. Выборы нового президента Украины пройдут 31 марта.