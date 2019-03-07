Сокольническую линию метро проведут до Новой Москвы

Читайте также

Сокольническую линию метро проведут до Новой Москвы

17

Фото: © Pixabay/Victoria_Borodinova

Строящийся участок линии, которую протянут до посёлка Сосенское, превысит два километра.

Градостроительная земельная комиссия Москвы (ГЗК) под руководством Сергея Собянина одобрила проект, согласно которому красную ветку метрополитена продлят до Новой Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. По предварительной информации, протяжённость планируемого участка составит 2,3 километра.

Конечную станцию предполагается назвать "Новомосковская". Она будет расположена в поселении Сосенское. Прокладка путепровода будет вестись наземно-подземным путём, отметили в сообщении.

По мнению Анастасии Пятовой, председателя Москомстройинвеста, продление Сокольнической линии метрополитена должно решить транспортную проблему и улучшить ситуацию на дорогах Новомосковского административного округа и района Южное Бутово.

Ранее Лайф писал, что в Москве до конца 2019 года запланировано открытие 14 станций метрополитена. Работы по расширению московской подземки начались с 3 января этого года.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×