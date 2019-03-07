Гостей "Московской Масленицы" научат сноубордингу, йоге и хоровому пению

Также гостям праздника будут доступны игры, занятия йогой, хоровым пением и созданием масленичных кукол.

В заключительные дни фестиваля "Московская Масленица" его гости смогут насладиться концертами, занятиями сноубордингом, фитнес-тренировками и многим другим. Об этом агентству городских новостей "Москва" рассказали в оргкомитете "Московских сезонов".

— На площадках "Московских сезонов" в центре и округах Москвы гости смогут поучаствовать в кулинарных поединках, позаниматься фитнесом и йогой, посмотреть кукольные спектакли и поиграть в народные игры, — рассказали в оргкомитете.

Так, в парках "Сокольники", "Кузьминки", "Красная Пресня", "Фили", Измайловском, Бабушкинском и Лианозовском, а также в сквере в Олонецком проезде гости смогут посмотреть концерты и посетить занятия по хоровому пению и изготовлению масленичных кукол.

Необычная программа будет в парке Горького и на Пушкинской набережной. Здесь можно будет обучиться сноубордингу, слэклайну, а развлекать гостей будут музыкальные коллективы и танцевальные флешмобы.

Фитнес-программа для старшего поколения пройдёт в культурном центре "Зодчие", где 8 марта с 10 до 12 часов всех, кому за 55, ждут на спортивное занятие "Фитнес 55+".