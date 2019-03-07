Долги, измены. "Мисс Волгоград" обвинили в подготовке покушения на бывшего мужа

По словам королевы красоты, экс-супруг "кинул" её на жильё, а её маме должен четыре миллиона рублей.

Обладательницу титула "Мисс Волгоград — 2018" Евгению Гуранду обвинили в планировании убийства своего бывшего мужа бизнесмена Андрея Коваленко.

По словам Коваленко, с ним связался некий Роман Жидков, который представился любовником Гуранды и рассказал, что бывшая жена готовит на него покушение и подбивает своего нового избранника на совершение преступления. Как предположил в эфире телепередачи "На самом деле" Коваленко, Жидков решился обо всём рассказать, столкнувшись с неверностью своей возлюбленной.

Гуранда же обвинила экс-супруга в клевете и рассказала, что на самом деле он пытается избежать выплаты крупных долгов. Кроме того, по её словам, Коваленко и Жидков давно знакомы и вступили в сговор против неё.

— Мой бывший муж кинул меня на жильё. Я сейчас осталась с тремя детьми одна. Он по исполнительному производству должен около двух миллионов рублей алиментов и четыре миллиона маме за куплю-продажу дома, — рассказала она.

Ранее о семейных проблемах Гуранды и Коваленко стало известно после того, как бизнесмен обратился в передачу "Пусть говорят", чтобы выяснить, является ли он отцом их младшей дочери. ДНК-тест показал, что он и девочка являются родственниками.