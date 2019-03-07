Конгресс США опубликовал проект закона о запрете нарушения ДРСМД

Документ не позволяет Пентагону использовать средства налогоплательщиков на создание вооружений, которые запрещены Договором.

Конгресс США опубликовал законопроект о запрете использования бюджетных средств на развёртывание, испытание или закупку вооружений, запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

— Никакие бюджетные средства, выделенные Минобороны или каким-то другим образом ставшие ему доступными на 2020 финансовый год или любой последующий, не могут быть предоставлены или затрачены на испытание, оценку, закупку или развёртывание любых ракет, запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — говорится в документе.

"Закон о соблюдении ДРСМД 2019" (INF Treaty Compliance Act of 2019) был внесён в палату представителей 14 февраля. Над законопроектом работала член палаты представителей Тулси Габбард (демократ от штата Гавайи). Её соавторами выступили два других члена нижней палаты конгресса: Джеймс Макговерн (демократ от штата Массачусетс) и Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота).

15 февраля демократ Габбард рассказала о законопроекте, запрещающем Вашингтону выход из Договора. Позже о новом документе, налагающем запрет на нарушение ДРСМД, рассказал сенатор от штата Мэриленд Крис Ван Холлен.