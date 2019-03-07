Идрис Эльба заменит Уилла Смита в продолжении "Отряда самоубийц"

Актёр Идрис Эльба заменит Уилла Смита в сиквеле боевика "Отряд самоубийц". Об этом сообщает Vulture.
Решение взять Эльбу на эту роль вместо Смита принял режиссёр Джеймс Ганн. Теперь Эльба будет играть Дэдшота. Режиссёр и актёр встречались 1 марта. Они были впечатлены проектом, поэтому переговоры начали незамедлительно.
Напомним, киностудия Warner Bros. привлекла Ганна к работе над новым "Отрядом самоубийц". Премьера фильма запланирована на 6 августа 2021 года.
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