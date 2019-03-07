Сергей Бодров — старший хочет установить памятник сыну в образе Данилы Багрова

Сбор народных средств на возведение соответствующего монумента проводится с 2016 года.

Режиссёр Сергей Бодров рассчитывает на то, что памятник его сыну Сергею Бодрову — младшему всё же появится в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Бодров заявил, что он положительно относится к идее установки памятника. По его словам, это памятник не его сыну, а герою, который связан с Бодровым-младшим. Также режиссёр добавил, что данная инициатива уже достаточно давно обсуждается.

Напомним, сбор денег на памятник ведут с 2016 года. Его планировали установить в прошлом году, однако тогда Комиссия по монументальному искусству Москвы не одобрила проект.