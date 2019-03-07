Арестован десятый фигурант по делу Арашуковых

Басманный суд Москвы в четверг арестовал метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках Игоря Кайшева, который стал десятым фигурантом по делу сенатора Рауфа Арашукова. Об этом РИА "Новости" рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царёва.

Отмечается, что Кайшев был арестован на два месяца — до 6 мая. Его подозревают в мошенничестве и в участии в преступном сообществе.

Ранее Лайф сообщал, что по делу Арашуковых в России прошло порядка 70 обысков. До этого, 30 января, был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, его поймали прямо в Совфеде.