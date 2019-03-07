Дочь Сергея Бодрова — младшего сыграет в новом фильме про Калашникова

Одним из сценаристов и продюсеров данной киноленты выступит Сергей Бодров — старший.

Режиссёр Сергей Бодров — старший нашёл роль в кино для своей внучки Ольги. Она сыграет в эпизоде нового фильма под названием "Калашников". Об этом сообщает ТАСС.

— Сейчас в Москве буду делать фильм "Калашников". Хочу помочь этому проекту. Хорошая история. Михаил Тимофеевич — легенда, все знают про придуманный им автомат, но мало кто знает про самого изобретателя. А судьба у него была интересная, — заявил Бодров-старший.

Режиссёр фильма пока не раскрывается. Бодров-старший добавил, что вместе с ним работали Алексей Бородачёв и Анатолий Усов. Его внучке — 20 лет, сейчас она учится в ГИТИСе. Бодров-старший хочет привлечь девушку к этому проекту.