"Может, пронесёт?" Появилось видео с сухогруза, протаранившего мост в Пусане

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"Может, пронесёт?" Появилось видео с сухогруза, протаранившего мост в Пусане

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В корейских СМИ ранее рассказали, что капитан судна был пьян. Следователи начали проверку.

Появилось видео с сухогруза, протаранившего мост в порту южнокорейского города Пусан. Кадры происшествия опубликовал телеграм-канал Life Shot.

— Может, пронесёт? — спросил один из членов экипажа.

Однако не пронесло, и судно врезалось в мост.

Ранее сообщалось, что высокие сооружения на борту судна повредили мост на площади 25 квадратных метров. По данным корейских СМИ, капитан судна был пьян. Дальневосточное следственное управление на транспорте начало проверку по факту инцидента.

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