Путин поздравил сотрудниц конной полиции Москвы с 8 Марта

Президент России Владимир Путин накануне Международного женского дня поздравил женщин-полицейских. Глава государства встретился с представительницами оперативного полка полиции ГУ МВД РФ по столице.

— У нас всё больше и больше женщин работает в правоохранительных органах, — отметил президент.

Представительницы прекрасного пола, в частности, несут службу на лошадях. В честь праздника был украшен манеж в конном батальоне.

Полицейские пригласили главу государства прокатиться верхом на коне.

— Мы знаем, что умеете верхом, и подготовили для вас коня. Прокатитесь с нами, — обратилась к Путину девушка.

Путину предоставили коня по кличке Уандервальс. Порода лошади — орловский рысак. На попоне животного расположились узоры и герб России.

Батальон впервые был сформирован в 2014 году. В его задачи входит работа в местах наибольшей концентрации иностранных туристов. Это в первую очередь ежедневное патрулирование 12 пешеходных улиц Москвы, протяжённость которых составляет 15 километров. Кроме того, патрульные "туристической полиции" обеспечивают охрану общественного порядка при проведении массовых мероприятий.

Завтра отмечается Международный женский день. В связи с праздником в России грядут три выходных дня.