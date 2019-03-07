Зеленский заявил о сфабрикованных против него уголовных делах на Украине

Кандидат в президенты Незалежной, который является лидером предвыборной гонки, ожидает очередное давление со стороны партии "из трёх букв".

Кандидат в президенты Украины на предстоящих выборах Владимир Зеленский заявил, что на него и его компанию "Студия Квартал-95", занимающуюся производством аудиовизуального контента, собираются завести уголовное дело. Об этом он сообщил в своём видеообращении в Facebook.

По признанию Зеленского, против него хотят организовать судебный процесс из-за "отмывания каких-то денег". Кроме того, он не исключает, что на него хотят завести уголовное дело по случаю ДТП, в результате которого он якобы в 2002 году сбил человека в Черниговской области.

Зеленский также подчеркнул, что все эти действия с наибольшей вероятностью исходят от представителей партии "из трёх букв", в данном случае имея в виду Блок Петра Порошенко. Однако конкретные имена и названия Зеленский не назвал.

Добавим, что Зеленский является лидером предвыборной гонки. Порошенко в этом рейтинге отстаёт.