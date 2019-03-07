Защита Apple дала сбой. В Сеть слили фильм "Аквамен" в идеальном качестве

Пиратам удалось скачать из магазина iTunes копию супергеройской киноленты в разрешении 4К.

В Сети появилась пиратская версия фильма "Аквамен" в разрешении 4К. Согласно опубликованной информации, фильм был скачан с сервиса iTunes. Об этом сообщает TF.

Предполагается, что боевик декодировали напрямую с площадки Apple. После этого лента оказалась на сайтах с нелицензированным контентом.

Компания Apple пока не прокомментировала ситуацию. Ранее 4К-копии фильмов от Apple были недоступны для пиратов, так как их можно было открыть исключительно на приставке Apple TV, которая находится под управлением закрытой операционной системы tvOS.