Задержаны подозреваемые в убийстве следователя МВД Шишкиной

С сотрудницей правоохранительных органов расправились утром 10 октября в Подмосковье.

В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Мероприятия по задержанию были проведены Следственным комитетом совместно с ГУУР МВД России и ФСБ России. По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, а его посредником — 17-летний житель Северной столицы.

Сейчас следователи допрашивают задержанных с целью установить значимую информацию. После этого будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения. Ведётся поиск заказчиков преступления и иных причастных лиц.

Напомним, Евгения Шишкина убита 10 октября утром выстрелом в шею у подъезда своего дома в Подмосковье. Лайф публиковал видео с места преступления. Известно, что она ранее заявляла об угрозах и даже получила госзащиту перед смертью.