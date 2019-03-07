МИД России уведомил иностранные государства о приостановке ДРСМД

Как подчеркнули в дипломатическом ведомстве, эти действия являются зеркальным ответом на решения США.

Министерство иностранных дел России направило странам-участникам Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) — США, Белоруссии, Казахстану и Украине — уведомление о приостановке участия нашей страны в данном соглашении. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

— Исходя из необходимости принятия безотлагательных мер в связи с нарушением Вашингтоном договора, Россия в интересах обеспечения своей национальной безопасности приостановила его исполнение до устранения американцами допущенных нарушений или до прекращения действия соглашения, — заявила дипломат.

Как отметила Захарова, на все решения и действия США по ДРСМД Россия намерена отвечать зеркальным образом.

— При этом мы оставляем открытой возможность для содержательного диалога, если в Вашингтоне пересмотрят свою контрпродуктивную линию и вернутся к соблюдению ДРСМД, — подытожила дипломат.

Напомним, как сообщал Лайф, о намерении выйти из ДРСМД власти США заявили ещё в октябре прошлого года. 7 февраля Госдепартамент вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении. В качестве ответных мер 4 марта Путин подписал указ о приостановлении выполнения РФ Договора о РСМД.