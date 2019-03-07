Книги снова в тренде. Доля читателей среди молодёжи до 14 лет больше 70%

При этом, согласно информации "Эксмо-АСТ", данный показатель среди 25-летних значительно меньше.

Издательская группа "Эксмо-АСТ" поделилась отчётом с итогами работы за 2018 год. Среднегодовой рост выручки составил 12%, а российский рынок в целом вырос на 7%. Об этом сообщает DTF.

Тираж "Эксмо" — 58,7 миллиона экземпляров. Согласно статистике Russian Target Group, в 2018 году (информация за три квартала) среди читателей бумажных книг доля женщин составила 67%, а среди читателей электронных — 52%.

Среди молодёжи от 10 до 14 лет доля читателей составляет 74%, а среди граждан в возрасте от 25 до 29 лет — только 30%. Самые быстрорастущие каналы распространения книг — федеральные книготорговые сети и Интернет. Онлайн-продажи за прошлый год выросли на четверть.