В Госдепе заявили об отсутствии любимчиков на украинских выборах

Незалежная будет выбирать президента 31 марта. Вариантов как никогда много: аж 44 кандидата.

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл утверждает, что Вашингтон не поддерживают кого-либо из претендентов на пост президента Украины. Заявление прозвучало во время пресс-конференции в Киеве, куда чиновник прибыл с рабочим визитом.

Гейл признался, что уже "имел честь встречаться" с несколькими кандидатами на президентских выборах, в том числе с Владимиром Зеленским, а также действующим главой государства Петром Порошенко. И тем не менее, по словам представителя Госдепа, в США заинтересованы "в демократичности избирательного процесса" и готовы продолжить всестороннее сотрудничество с официальным Киевом, независимо от того, кто одержит победу.

— Ключевыми являются выборы, которые вскоре состоятся, США поддерживают народ Украины в этом демократическом процессе, а не какого-то отдельного кандидата, — отметил Дэвид Гейл.

Напомним, что президентские выборы на Украине намечены на 31 марта текущего года. По последним опросам, большинство избирателей (18,3%) готовы отдать свои голоса за комика Владимира Зеленского. Следом за ним в рейтинге следует как раз Юлия Тимошенко. Действующий президент Пётр Порошенко располагается на третьей строчке.