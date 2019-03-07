Тепло, но сыро. Москвичам рассказали о погоде на 8 Марта

Синоптики пообещали, что на грядущих праздничных выходных в Москву вернётся оттепель. Пик потепления, когда столбик ртутного термометра поднимется до 7 градусов тепла, придётся на субботу, сообщают "Метеоновости".

Однако на сам праздничный день 8 Марта Московский регион хоть и окажется в тёплом секторе североатлантического циклона, но температура воздуха днём прогреется лишь до +5 °С. Ночью ожидаются заморозки от –2 до –4 °С, по области — от –7 °С. Также синоптики прогнозируют на этот день осадки: днём пройдёт небольшой дождь, ночью — снег.

9 марта станет самым тёплым из выходных: днём в Москве ожидается от +5 до +7 °С, ночью — от +2 до +4 °С. Осадки не прекратятся. Ночью не обойдётся без мокрого снега, а днём — без дождя. Порывы ветра усилятся до 12–17 м/с.

10 марта, в Прощёное воскресенье, погода останется прежней. Днём ожидаются небольшие осадки, температура — от +4 до +6 °С, ночью столбик ртутного термометра окажется около нуля.