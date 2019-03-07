Для хвастливых селфи. Россиянкам предложили взять в аренду мужчин и букеты

Стартовая цена варьируется от 500 до одной тысячи рублей и увеличивается в зависимости от пожеланий заказчиц.

Жители Екатеринбурга предложили россиянкам взять в аренду мужчин и букеты цветов, чтобы похвастаться перед бывшим или подружками в "Инстаграме". Соответствующее объявление появилось на "Авито".

— За 500 рублей к вам приедет Infiniti FX37S с букетом из 35 красных роз для совместного селфи и с последующим размещением в социальной сети. За 650 рублей можно сделать фото с машиной рядом или в салоне с букетом из 55 роз, — говорится в сообщении.

За тысячу рублей можно сделать снимок с машиной, букетом из 101 розы, iPhone X или дорогим ювелирным украшением.

— Время фотосессии — 15 минут. Напомните своему бывшему и подругам, что вы достойны лучшего! — говорится в сообщении.

Стоит добавить, что подобные объявления появлялись и ранее. В 2017 году, к примеру, за 10-минутную фотосессию с букетом из 101 розы пришлось бы отдать 1000 рублей.