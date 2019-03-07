Захарова уточнила число американцев, задержанных в Новороссийске

Граждане Соединённых Штатов были задержаны за нарушение миграционного законодательства.

Изначально в Новороссийске были задержаны четверо американцев. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, двое из них уже депортированы.

Дипломат подтвердила, что граждане США были задержаны за нарушение миграционного законодательства.

Ранее в церкви Иисуса Христа Святых последних дней сообщили, что двое американцев были задержаны в новороссийской церкви мормонов. По данным американских СМИ, задержание произошло 1 марта.