Захарова уточнила число американцев, задержанных в Новороссийске

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Захарова уточнила число американцев, задержанных в Новороссийске

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Мария Захарова. Фото: © РИА "Новости" / Виталий Белоусов

Граждане Соединённых Штатов были задержаны за нарушение миграционного законодательства.

Изначально в Новороссийске были задержаны четверо американцев. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, двое из них уже депортированы.

Дипломат подтвердила, что граждане США были задержаны за нарушение миграционного законодательства.

Ранее в церкви Иисуса Христа Святых последних дней сообщили, что двое американцев были задержаны в новороссийской церкви мормонов. По данным американских СМИ, задержание произошло 1 марта.

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