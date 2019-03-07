"Продуманный демарш". Захарова оценила инцидент с российским дипломатом в Чехии

Она также пообещала, что подобная выходка не останется без адекватной реакции с российской стороны.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала продуманным демаршем инцидент с российским дипломатом в Чехии.

— Мы считаем произошедший инцидент вопиющим примером недружественного поведения чешской стороны, которая продемонстрировала пренебрежение элементарными нормами дипломатического приличия, — заявила Захарова во время брифинга.

Она также пообещала, что подобная выходка не останется без адекватной реакции с российской стороны.

Напомним, 5 марта члена делегации из России, которую возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров, не пустили в Чехию после проверки документов в аэропорту Праги.