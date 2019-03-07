Под тяжестью снега. В башкирской школе рухнула кровля

В башкирском селе Ермолкино произошло частичное обрушение кровли в одной из школ. Инцидент случился в помещении спортзала. Никто из детей или работников школы не пострадал, уточнили в региональном ГУ МЧС России.

— Обвалилась кровля здания спортивного зала, который пристроен к школе. Обвал произошёл на площади 72 квадратных метра. Никто не пострадал по той причине, что зал не использовался с апреля прошлого года, так как был в аварийном состоянии, — сообщил РИА "Новости" представитель ГУ МЧС России по Башкирии.

Как сообщают спасатели, главной причиной обрушения мог стать накопившийся на аварийной крыше снег. Впрочем, работе учебного заведения данное происшествие не помешало, занятия не отменялись.