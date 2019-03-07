Захарова ответила постпреду Великобритании при ООН на слова о российской науке

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Захарова ответила постпреду Великобритании при ООН на слова о российской науке

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Фото: © РИА "Новости"/Владимир Песня

Дипломат напомнила ей о том, что именно в Соединённом Королевстве было основано "Общество плоской Земли".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала критические высказывания о российской науке постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс.

Захарова напомнила Пирс, что именно в Великобритании в 19-м веке было основано "Общество плоской Земли", которое впоследствии, уже в 20-м веке, "переехало" в США.

— Поэтому учите историю, материальную часть, и, в общем, потом поговорим, — заключила она.

Как писал ранее Лайф, постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что РФ пытается "превратить в помойку" отчёт миссии ОЗХО относительно фактов применения химического оружия в сирийском городе Дума и что уровень российской науки — утверждения о том, что "Земля плоская".

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