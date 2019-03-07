Доктрину продовольственной безопасности России скорректируют с учётом санкций

Необходимость корректировки связана с изменением социально-экономического состояния страны.

Совет безопасности России скорректирует Доктрину продовольственной безопасности РФ с учётом новых рисков, в том числе из-за санкций. Об этом говорится в сообщении аппарата Совбеза.

— Необходимость корректировки связана с изменением социально-экономического состояния страны, с формированием новых рисков, вызванных экономическими санкциями, введёнными в отношении России, — говорится в сообщении.

Документ планируется скорректировать в течение этого года. Как уточняется, в частности, будет изменена модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с импортозамещающей на экспортоориентированную.

Детали других изменений не приводятся.