В Зеленограде у ребёнка остановилось сердце во время лечения пульпита

В Зеленограде во время лечения пульпита у двухлетнего мальчика остановилось сердце. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Отмечается, что из стоматологической клиники он был доставлен в тяжёлом состоянии. Инцидент произошёл во время процедур.

Малыша в одно из столичных лечебных учреждений эвакуировали на вертолёте. На борту его сопровождала специальная медбригада.

Ранее Лайф рассказывал, что в Щёлкове врачи сумели спасти годовалого младенца, который проглотил монету. Сейчас ребёнок в полном порядке.