Прямиком с орбиты. Космонавт Кононенко поздравил женщин с 8 Марта

Олег Кононенко пожелал, чтобы радость, ощущение праздника и внимание сопровождали представительниц прекрасного пола каждый день.

Единственный находящийся в настоящее время на борту Международной космической станции российский космонавт Олег Кононенко поздравил женщин с наступающим 8 Марта.

— Дорогие женщины, искренне поздравляю вас с главным праздником весны, днём Восьмое марта. В этот день мы все признаёмся вам в любви, нежности и преданности. Ведь это вы делаете нас счастливыми, пробуждаете в нас самые лучшие качества. Вы дарите нам новую жизнь, любовь, материнскую нежность и тепло семейного очага, — сказал Кононенко.

Космонавт поблагодарил женщин за заботу, которую они дарят ежедневно. Также он пожелал, чтобы радость, ощущение праздника и внимание сопровождали женщин каждый день в году, а не только 8 Марта.

Как ранее писал Лайф, мужчинам рассказали, как выбрать ювелирное украшение на 8 Марта и не прогадать.