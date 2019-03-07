Ломанулись за подарками. Предпраздничные пробки в Москве достигли десяти баллов

Пробки на дорогах столицы достигли десяти баллов. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс. Карты".

Непростой остаётся ситуация в центре столицы. Почти полностью стоит Садовое кольцо. В преддверии 8 Марта непросто подъехать к местам продажи цветов, таким как Рижский рынок. Серьёзно загружены участки Третьего транспортного кольца.

По прогнозу аналитиков, дорожная ситуация будет улучшаться, а к 21 часу на дорогах ожидается пять баллов.

Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил о серьёзных пробках в Москве в преддверии 8 Марта.