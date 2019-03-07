В "Газпроме" отказались комментировать ругань топ-менеджера из-за газопровода

В "Газпроме" заявили, что никак не будут комментировать высказывания топ-менеджера компании Сергея Прозорова, в которых он ругается матом на своих подчинённых из-за газопровода.

— Мы не собираемся обсуждать это с прессой, — приводит слова пресс-секретаря главы "Газпрома" Сергея Куприянова радиостанция "Говорит Москва".

Напомним, топ-менеджер "Газпрома" Сергей Прозоров обматерил подчинённых из-за исчезновения части газопровода в городе.