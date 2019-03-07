"Он стриптизёр?" В Сети требуют уволить самого горячего учителя из Перми

По мнению некоторых пользователей, эпатажный внешний вид и откровенные фото 27-летнего преподавателя не могут сочетаться с образовательной деятельностью.

Учитель английского языка в одной из пермских школ 27-летний Вячеслав Посох не оставил равнодушными множество пользователей Сети. А точнее, его страницы в соцсетях, где молодой человек, получивший неофициальное прозвище "самый сексуальный учитель", выкладывает свои фотографии. На некоторых из них Вячеслав демонстрирует своё мускулистое тело. Но по мнению некоторых пользователей, такое поведение для школьного учителя недопустимо.

— То есть учительниц от работы за фото в купальнике в соцсети мы отстраняем, а это норм, — удивилась toropyzhka.

— Думаю, обоим полам неприлично выставлять голые тела напоказ, — добавила lenochkarakh.

— Почему он одевается, как стриптизёр? — задался вопросом jeyson_staithem. Цитирует комментарии пользователей портал Ura.ru.

Впрочем, в Министерстве образования Пермского края вступились за молодого учителя и сообщили, что никаких санкций к Вячеславу применять не будут.

— Ничего против купальников и замечательного Посоха мы не имеем. Парень ходит в зал, спортивный, является примером, ориентиром для подрастающего поколения. Недавно стал победителем конкурса "Мужчина в образовании". Он абсолютно адекватный, эрудированный человек, а не зазнавшийся красавчик. Ему даже дико такое внимание к его персоне. Не хочется, чтобы на молодых учителей оказывали давление, хотим чтобы эти кадры работали. Не будем никакие санкции применять, никакого плохого подтекста в этом нет, — сообщила пресс-секретарь министерства Ксения Хромко.

Отметим, ранее Лайф сообщал, что в Омске 26-летнюю учительницу уволили после того, как в Интернете были опубликованы её снимки в купальнике. Как выяснилось, в свободное от основной работы время Попова проходила обучение в модельной школе и снималась для рекламы магазина одежды Plus-size. Учителя из разных концов России решили поддержать уволенную коллегу и запустили флешмоб под названием "Учителя тоже люди". Позже уволенной учительнице предложили вернуться на работу, а она в ответ пообещала подумать.