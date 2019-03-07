Путин прокатился на гнедом коне по кличке Уандервальс — видео

Первому оперативному полку полиции глава государства подарил своего коня Золотого Луча, на котором катался четыре года.

Президент России Владимир Путин приехал в 1-й оперативный полк полиции. Женщины-полицейские предложили главе государства прокатиться верхом на коне.

— Мы знаем, что умеете верхом, и подготовили для вас коня. Прокатитесь с нами, — обратилась к Путину девушка.

Главе государства предоставили лошадь по кличке Уандервальс. На попоне животного расположились узоры и герб России. В подарок полку президент оставил своего коня по кличке Золотой Луч породы орловский рысак, на котором катался четыре года.

Девушки в ответ подарили Путину подкову на счастье.