Тимошенко заявила, что не пойдёт на уступки России в случае победы на выборах

Лидер "Батьковщины" провела встречу с заместителем госсекретаря США и отметила важность проведения новых переговоров о прекращении войны в Донбассе.

Лидер партии "Батьковщина" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Дэвиду Гейлу, что её команда "не пойдёт на уступки" России в случае победы на выборах 31 марта. Её слова цитирует пресс-служба партии.

— Крым должен быть возвращён Украине, но при этом её команда не пойдёт на уступки президенту России Владимиру Путину, — приводит слова Тимошенко её пресс-служба.

Во время встречи с Гейлом она отметила важность проведения новых переговоров о прекращении войны в Донбассе при сохранении минского формата переговоров.

Ранее СМИ сообщали о том, что Тимошенко возобновит диалог с РФ в случае победы на выборах.