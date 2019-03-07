Чуть не сорвала концерты. У Бузовой свело челюсть во время полёта в Тюмень

К счастью, всё обошлось, турне по нескольким городам Сибири и Урала пройдёт по плану.

Сразу несколько концертов певицы Ольги Бузовой были под угрозой срыва из-за того, что во время взлёта самолёта в Тюмень у неё свело челюсть. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

На кадрах, которые она выложила в свой инстаграм, видно, как она с менеджером соревнуется, кто сильнее откроет рот. В один момент у певицы свело челюсть, после чего она рассмеялась.

В комментариях подписчики разделились во мнениях. Кто-то получил искреннее удовольствие от ролика, а некоторые, напротив, явно не оценили стараний певицы.

— Вообще не смешно, — написала helga_diva.

Молодцы, весельчаки. Так держать! zumba.2017

Добавим, что в ближайшие дни Бузова выступит в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и Екатеринбурге.