Чуть не сорвала концерты. У Бузовой свело челюсть во время полёта в Тюмень

Сразу несколько концертов певицы Ольги Бузовой были под угрозой срыва из-за того, что во время взлёта самолёта в Тюмень у неё свело челюсть. Об этом сообщает портал "Дни.ру".
На кадрах, которые она выложила в свой инстаграм, видно, как она с менеджером соревнуется, кто сильнее откроет рот. В один момент у певицы свело челюсть, после чего она рассмеялась.
В комментариях подписчики разделились во мнениях. Кто-то получил искреннее удовольствие от ролика, а некоторые, напротив, явно не оценили стараний певицы.
— Вообще не смешно, — написала helga_diva.
Молодцы, весельчаки. Так держать!
zumba.2017
Добавим, что в ближайшие дни Бузова выступит в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и Екатеринбурге.
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